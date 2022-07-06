В Якутии сокращено число госслужащих

Согласно принятым сегодня Указам Главы Республики Саха (Якутия) – «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 октября 2018 г. № 33 «О структуре Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)» (№ 2539) и «О внесении изменений в приложение № 2 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2018 г. № 5 «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (№ 2540) – к сокращению подлежат 34 штатные единицы в исполнительных органах государственной власти Якутии и 12 штатных единиц в Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

По состоянию на текущую дату предельная численность работников исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) с 2018 года сокращена на 465 штатных единиц.

Напомним, что Планом мероприятий по реализации ключевых положений Послания Главы Якутии Айсена Николаева Государственному Собранию (Ил Тумэн) от 16 декабря 2019 г. было запланировано поэтапное сокращение численности работников исполнительных органов государственной власти республики.

Принятые акты направлены на оптимизацию расходов средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).