В Якутии разрешили крещенские купания с COVID-ограничениями

В Якутии крещенские купания пройдут 18-19 января. Проруби для забора воды и купели будут организованы в 10 районах и городе Якутске с учетом санитарных норм и действующих ограничений по коронавирусу.

Сегодня, 14 января, Дмитрий САДОВНКОВ провел заседание организационного комитета по организации крещенских купаний. Первый вице-премьер республики проверил готовность Якутской территориальной подсистемы РСЧС для функционирования в указанные дни в режиме повышенной готовности.

«Традиционные мероприятия посвященные крещенским купаниям должны пройти без происшествий. Для этого Якутская территориальная подсистема РСЧС будет функционировать в режиме повышенной готовности. Для обеспечения безопасности на местах должно быть организовано круглосуточное дежурство МЧС, МВД, а также бригад медицинской помощи», — сказал он.

Для обеспечения безопасности в период проведения мероприятий будут выставлены посты безопасности в составе 282 человека, 62 единицы техники.

Садовников поручил обратить особое внимание на соблюдение действующих ограничений по коронавирусу и санитарных норм, регулярно проводить дезинфекцию, обеспечить социальное дистанцирование участников.

Купели и проруби для забора воды в этом году будут в 10 муниципальных районах, в том числе Алданском, Мирнинском, Усть-Майском, Анабарском, Вилюйском, Оймяконском, Усть-Янском, Абыйском, Кобяйском, Жиганском, а также в городе Якутске. Всего запланировано 20 мест, в том числе 11 купелей и 9 прорубей для забора воды.

В городе Якутске купель традиционно будет организована на территории Зеленого луга. В городе Мирном – на заводи реки Ирелях в мкр. Заречный, в поселке Белая Гора Абыйского района она будет на реке Индигирка, в поселке Тикси Булунского района – на заливе Неелово, в городе Вилюйске Вилюйского района – на озере Оруктах, поселке Усть-Нера Оймяконского района – на реке Индигирка, в поселке Усть-Мая Усть-Майского улуса – на реке Алдан, в поселке Сангар Кобяйского района – на реке Лене. Три купели также будут в Алданском районе — в городе Алдан на подземном источнике, в поселке Верхний Куранах на реке Большой Куранах, в городе Томмот на реке Алдан. А в Жиганском районе будет организована лишь прорубь для забора воды.