05.05.2022
19:15
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Судебная хроника

В Якутии потерпевший стал подсудимым — за ложные показания

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Нерюнгри  СУ СК России  по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему жителю пос. Чульман. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ – заведомо ложные показания потерпевшего в суде.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года мужчина явился в зал судебного заседания  в качестве потерпевшего по уголовному делу о вымогательстве. В ходе судебного заседания, испытывая чувство жалости  к двум подсудимым и желая способствовать им избежать уголовной ответственности, он дал показания об их непричастности к совершению преступления.

При этом  перед проведением допроса ему были разъяснены положения законодательства об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Однако суд критически отнесся к его показаниям. Позже в отношении вымогателей вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Что касается лжесвидетеля, из потерпевшего он превратился в подсудимого, и комплекс проведенных по уголовному делу следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, лег в основу обвинительного приговора.

Мужчина признан виновным и осужден к денежному штрафу в сумме 60 тысяч рублей.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)
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