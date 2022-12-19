В Якутии открылся отремонтированный обновленный музей имени Максима Аммосова

В с. Столбы Хатырыкского наслега Намского улуса состоялось открытие реэскспозиции здания Республиканского музея истории государственности Республики Саха (Якутия) им. Максима Аммосова. Участие в открытии приняли зампред Правительства РС(Я) Сергей Местников, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, генеральный директор-председатель правления акционерной компании «АЛРОСА» Сергей Иванов.

В Намском улусе 2022 год был объявлен годом Максима Аммосова. В этот юбилейный год под руководством Республиканской организационной комиссии проведены работы по увековечиванию памяти выдающегося государственного и политического деятеля Максима Аммосова. Одной из них стал капитальный ремонт и реэскпозиция музея в с. Столбы. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 20 млн. рублей. Работы выполнены компанией ООО «Вертекс». Одним из новых экспонатов музея стал гипсовый бюст Максима Аммосова, тонированный под бронзу. Автор потомственный художник, скульптор, внук первого народного художника Ивана Васильевича Попова — Иван Иванович Попов.

Как рассказал на открытии министр культуры республики Юрий Куприянов, недавно в Киргизии в рамках закрытия перекрестного года, также состоялось возложение к памятнику Максима Кировича Аммосова, который располагается в самом центре Бишкека. И открытие реэскспозиции здания Республиканского музея им. Максима Аммосова – значимое продолжение юбилейных мероприятий.

— Хочу поблагодарить народных депутатов, благодаря которым мы сделали ремонт в музее. Музейные экспозиции — это коллективная память нашего народа, и надо стремиться к тому, чтобы как можно больше людей знали о своих предшественниках, который творили наше настоящее. Благодаря модернизации, которая состоялась в музее, тем цифровым инсталляциям, которые мы увидели, новое поколение будет легче узнавать и воспринимать содержательную часть выставки. Это важно, чтобы каждый становился патриотом своей республики, своей страны. Год столетия ЯАССР проходит как большой урок истории, и 125-летие Максима Аммосова становится его финальной точкой. Завершение года и юбилей Максима Кировича вся республика будет отмечать в Триумфе на большом красочном событии, — рассказал министр.

В финале за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха (Якутия) почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» министр наградил художника-реставратора Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского Ивана Ивановича Попова. Также экскурсию по музею для гостей провел директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского Николай Бугаев.

Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)