В Якутии начался фестиваль внутреннего туризма «SAKHA TRAVEL – 2022»

На протяжении трех дней, с 15 по 17 апреля, туристические компании и организаторы фестиваля будут знакомить с разнообразием и богатством туристических возможностей Якутии и Дальневосточного федерального округа.

Мероприятие стартует с деловой программы, которая пройдет в коллективном пространстве «Точка кипения». В обсуждении вопросов развития внутреннего туризма в республике и на Дальнем Востоке, а также в круглом столе по антикризисным мерам поддержки туризма примут участие представители Приморского края и Республики Бурятия.

Выставочная часть фестиваля туризма «SAKHA TRAVEL – 2022» состоится 16-17 апреля в торговых рядах «Кружало».

Туроператоры также станут участниками конкурсов туристических сувениров, фотографий, стартаперов, а также будут соревноваться в презентации туристского продукта.

Отметим, что на сегодняшний день в отрасли гостеприимства в Якутии занято более 2,5 тысяч человек. 24 туроператора предлагают около 270 туристических продуктов: экскурсии, туры выходного дня, круизы, водные сплавы, экстремальные охотничьи и рыболовные туры, автотуры и экспедиции.

В республике более 360 природных и культурно-исторических достопримечательностей и 162 музейных комплекса. Количество этих турпродуктов растёт, а действующие маршруты доращиваются новыми аттракциями, реагируя на тренды и запросы туристов.