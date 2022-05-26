В Якутии чтят память Алексея Кулаковского

В эти дни село Качикатцы Хангаласского района стало местом притяжения общественности со всей республики. Именно здесь, на берегу реки Лена, где Алексей Кулаковский жил и написал пророческое Письмо якутской интеллигенции проходит научно-практический симпозиум. Общественность практически со всех районов, представители власти обсуждают вопросы сохранения, популяризации большого наследия великого мыслителя, сообщает ЯСИА

От имени главы Якутии Айсена Николаева поприветствовал участников симпозиума министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин.

«Я искренне благодарен первому президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву, всем инициаторам и участникам симпозиума, ведь наследие Алексея Кулаковского является непреложной ценностью и достоянием Якутии, всего нашего народа. Алексей Кулаковский был не только провидцем глубоких преобразований, но и творцом изменений, оказавших решающее влияние на дальнейшую судьбу нашей родины. Он был мыслителем, предвосхитившим идеи не только своего времени, но и будущего. С высоты прошедшего столетия, через призму вековой истории, мы видим в них основы судьбоносных решений для многих поколений якутян.

Юбилейный 145-й день рождения Алексея Елисеевича отмечается в один год с 390-летием вхождения Якутии в состав Российского государства и 100- летием образования Якутской АССР. Замечательно, что жители села Качикатцы планируют установить памятный знак о закладке нового туристического маршрута «Путь Кулаковского». Уверен, это станет большим вкладом в увековечивание его памяти, в распространение его идей, трудов и мыслей», — передал слова Ил Дархана министр.

В свою очередь Кириллин отметил, что память о Алексее Елисеевиче сохранится в веках, пока существует наш народ, его язык, культура.

Благодарные потомки Кулаковского увековечили его память: в 2002 году на площади Дружбы народов в Якутске установлен памятник Алексею Елисеевичу Кулаковскому, его имя носят Жохсогонская общеобразовательная школа Таттинского улуса, улицы в городах Якутске, Вилюйске, в 2019 года в болгарском городе Плиска открыт памятник великому писателю. А в городе Якутске его имя носит Дом дружбы народов, где представители разных народов знакомятся с ним как миротворцем. Ведь он с глубоким уважением относился к духовным богатствам своего и других народов, считал распространение христианства лучшим из всего, что дала якутам Россия.

Совсем недавно глава Якутии поддержал идею нового туристического маршрута «Путь Кулаковского» и утверждения Дня Кулаковского.

«Вчера, 25 мая подписан Указ главы республики «О 150-летии со дня рождения А.Е. Кулаковского», по которому в республике 2023-2027 годы объявлены пятилетием Алексея Елисеевича Кулаковского – Өксөкүүлээх Өлөксөй. Создан Организационный комитет по подготовке, празднованию 150-летия со дня рождения А.Е. Кулаковского – Өксөкүүлээх Өлөксөй. По итогам работы сегодняшних секций будет принята резолюция, которая будет началом работы к 150-летию А.Е. Кулаковского в 2027 году», — сообщил Гаврил Кириллин.

Первый президент Якутии Михаил Николаев отметил, что село Качикатцы должно стать привлекательным для всех творческих людей республики.

«Именно в XXI веке народ саха расцвел своим талантом, умом. А задача интеллигенции его постоянно подпитывать, помогать когда человек идет навстречу. Это его отличительная черта от своих предшественников», — подчеркнул он.

Николаев выразил уверенность, что Качикатцы должны быть одним из мест туризма. Ведь здесь уже предложено создать туристический маршрут «Путь Кулаковского», который в совокупности со всеми достопримечательностями района сможет привлечь к себе любителей активного и культурного отдыха со всей республики и даже страны. Научно-практический симпозиум проходит по инициативе первого президента республики Михаила Николаева.