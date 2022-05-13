В Сунтаре горит мусорный полигон

13 мая 2022 года в 19 ч. 35 м. в ЕДДС МР «Сунтарский улус (район)» поступило сообщение о том, что произошло возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов с.Сунтар «Тура5ас саната», сообщает тгк Сунтарский улус Z.

Из за возможной угрозы распространения огня в сторону лесного массива был привлечен 1 пожарный расчет ОГПС РС(Я) №31 по МО «Сунтарский улус (район). Также для принятия превентивных мер по недопущению распространения огня,привлечена бульдозерная техника,трал и 3 ед. водовозной техники.