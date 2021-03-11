В Пункте передержки безнадзорных животных г. Якутска содержится 218 собак

По информации Пункта передержки безнадзорных животных г. Якутска, с 5 по 11 марта на территории городского округа отловлено 63 собаки, в том числе 12 собак в пункт привезли граждане, и 4 собаки были подброшены. Всего в ЕДДС г. Якутска за это время поступило 49 заявок на отлов от горожан из разных районов города.

На 11 марта в Пункте передержки находится 218 собак. Все животные помещаются на карантин, проводится их осмотр и назначаются необходимые процедуры: вакцинация, стерилизация, при необходимости лечение. Пункт передержки г. Якутска проводит работу по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), согласно федеральному закону «Об ответственном отношении к животным».

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы города Якутска поручил усилить работу по отлову безнадзорных животных в рамках ежегодного трехмесячника санитарной очистки территории городского округа. К отлову привлечены дополнительные единицы техники и сотрудники Управлений округов и пригородов столицы.