В Намском улусе сэкономили более 830 млн рублей благодаря комплексной энергоэффективности

Результаты энергосервисного контракта и концессии в Намском улусе рассмотрели на коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

В Намском улусе с 2013 года впервые в республике реализованы комплексные энергосберегающие мероприятия по принципу «Генерация-Сети-Потребитель». По информации генерального директора АО «Намкоммунтеплоэнерго» Николая Игнатьева, эффект от энергосервиса за 10 лет составил 836,5 млн рублей.

«В настоящий момент можно говорить, что «Намкоммунтеплоэнерго» одна из развивающихся компаний коммунальной отрасли, которая не на словах, а на деле показала, что можно эффективно работать на внедрении современных технологий: это автоматизация процессов, увеличение производительности труда, сокращение потерь, увеличение полезного отпуска», — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Благодаря энергосервису и концессии «Намкоммунтеплоэнерго» построили 23 новые котельные, модернизировали и реконструировали 26 котельных, обновили и проложили 54 п. км сетей тепло- и водоснабжения, на 18 теплоисточниках внедрена система диспетчеризации. При замене ветхих инженерных сетей проложены предизолированные трубы подземной прокладки.

Наработанный опыт помог предприятию расширить географию присутствия. В 2019 году в селе Балыктах Усть-Алданского района «Намкоммунтеплоэнерго» провел комплексную модернизацию системы теплоснабжения, что позволило снизить тариф на тепловую энергию в 2 раза и практически полностью обеспечить село благоустройством. В данной концессии впервые в республике применено «коробочное» решение, разработанное ПАО «Сбербанк России».