14.05.2021
14:28
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Политика

В МинЖКХ Якутии новые назначения

Сегодня Айсен Николаев озвучил новые кадровые назначения в якутском министерстве ЖКХ и энергетики.

Романов Виктор Дмитриевич назначен первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Шувалов Дмитрий Сергеевич назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev
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