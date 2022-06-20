20.06.2022
16:14
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Общество

В Кобяйском улусе произойдут временные отключения газа

«Сахатранснефтегаз» предупреждает о временном ограничении газоснабжения в среду, 22 июня, в селах Кальвица и Аргас в связи с плановыми ремонтными работами на газовом оборудовании.

В связи с отключениями подачи газа потребителям необходимо перекрыть краны на опусках газопровода перед газовыми приборами и на газовых приборах, предупреждают газовики.

«Сахатранснефтегаз» приносит извинения потребителям за неудобства и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы необходимо провести для безопасного, безаварийного газоснабжения жителей республики.

График отключений:

С. Кальвица – 22 июня

С. Аргас – 22 июня.

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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