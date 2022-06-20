20.06.2022
16:14
84
Общество
В Кобяйском улусе произойдут временные отключения газа
«Сахатранснефтегаз» предупреждает о временном ограничении газоснабжения в среду, 22 июня, в селах Кальвица и Аргас в связи с плановыми ремонтными работами на газовом оборудовании.
В связи с отключениями подачи газа потребителям необходимо перекрыть краны на опусках газопровода перед газовыми приборами и на газовых приборах, предупреждают газовики.
«Сахатранснефтегаз» приносит извинения потребителям за неудобства и просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы необходимо провести для безопасного, безаварийного газоснабжения жителей республики.
График отключений:
С. Кальвица – 22 июня
С. Аргас – 22 июня.
Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
#АО «Сахатранснефтегаз»#В Кобяйском улусе произойдут временные отключения газа#Кобяйский улус#республика саха (якутия)#Сахатранснефтегаз#СТНГ#Якутия
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