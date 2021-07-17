17.07.2021
21:05
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Происшествия

В ИК № 3 осужденному жена пыталась пронести запрещенный предмет

В исправительной колонии № 3 при досмотре сотрудниками у гражданки М. пакета с продуктами питания обнаружена и изъята колода игральных карт.

Запрещенный предмет она намеревалась пронести на длительное свидание с супругом, отбывающим наказание в учреждении, несмотря на то, что предварительно была проинформирована о недопустимости подобных деяний.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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