В Чурапче оцифровывают фотографии ветеранов войны

Председатель Совета депутатов Чурапчинского района Афанасий Захаров призвал якутян направить в районную библиотеку фотографии ветеранов Великой Отечественной войны района. Он рассказал, что в улусе проводится работа по оцифровке фотографий ветеранов ВОВ, проживавших в Чурапче и наслегах. К сожалению, большинство фотографий с дефектом и, возможно, в семейных архивах есть в лучшем качестве.

Он отметил, что в улусе продолжается работа по увековечиванию памяти выдающихся деятелей. Так, улусной комиссией проводится циклмероприятий «100 лет-100 дней», посвященный 100-летию со дня рождения И.М. Павлова.

Также идет работа по созданию каталога географических названий Чурапчинского улусана якутском языке.

«Создание каталога географических названий на языке саха — требование нынешнего непростого времени. Со временем уходят из жизни старожилы, знающие местность, и встает вопрос сохранения исторических названий аласов и речушек, летников и зимовьев для будущих поколений», — сообщил он иобратился к администрациям наслегов завершить эту работу к 15 ноября.