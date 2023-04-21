В часовне на территории Водоканала совершен водоосвятный молебен

Сегодня в пятницу Светлой седмицы в часовне на территории Водоканала прошло традиционное богослужение в честь иконы чудотворной Божией Матери «Живоносный источник». Появление этой иконы связано с чудесным событием исцеления Богоматерью слепца в середине V века у источника недалеко от Константинополя. Водоосвятный молебен провел благочинный городского округа, настоятель Преображенского кафедрального собора, иеромонах Никандр.

Иеромонах Никандр напомнил о том, что в пятницу Светлой седмицы происходит первое освящение воды после Великого Поста. «Сегодня по традиции мы собрались здесь, у часовни, которая освящена в честь живоносного источника, в этот день церковь празднует образ Пресвятой Богородицы «Живоносный источник Божией Матери», — сказал он.

Для водоканальцев богослужение имеет особое значение. В ближайшие недели, во время паводка наступит самая напряженная пора для предприятия. Не смотря на стихию, водоснабжение жителей Якутска должно оставаться стабильным и качественным. Такое благословление станет добрым подспорьем в эти дни. Сегодня на комплексе водозаборных сооружений проведены все необходимые подготовительные работы.