Ужасный деликатес Якутии

Оказывается, на севере Якутии пользуется популярностью блюдо из жареных личинок овода, расплодившихся в под кожей молодого оленя. Об этом экзотическом блюде и способе приготовления рассказал популярный инстаграм паблик о охоте и рыбалке в Якутии. Листаем карусель и мечтаем когда-то отведать или нет сие изысканное экзотическое блюдо истинных гурманов-северян. View this post on Instagram A post shared by ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ 💥 (@oxota_i_ribalka_v_yakutii)

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