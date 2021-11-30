30.11.2021
20:10
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Желток

Ужасный деликатес Якутии

Оказывается, на севере Якутии пользуется популярностью блюдо из жареных личинок овода, расплодившихся в под кожей молодого оленя. Об этом экзотическом блюде и способе приготовления рассказал популярный инстаграм паблик о охоте и рыбалке в Якутии. Листаем карусель и мечтаем когда-то отведать или нет сие изысканное экзотическое блюдо истинных гурманов-северян.

Фото: https://www.instagram.com/p/CW4jMVIK7Q3/
Источник: https://www.instagram.com/p/CW4jMVIK7Q3/
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