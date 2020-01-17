Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе Вилюй

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в Якутии с 16 января 2020 г. увеличена до 40 тонн грузоподъемность ледовых переправ через р. Вилюй на км 956 (с. Устье) и на км 1049 (с. Крестях) федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй». Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».

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