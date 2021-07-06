«Утум-Инвест» vs «Строй-Академия»

Противостояние между двумя строительными фирмами и их владельцами-руководителями идет не только в судах общей юрисдикции, но и в арбитраже. На днях стороны, не удовлетворившись схватками в судах, обменялись информационными ударами в публичном пространстве.

29 июня Айна НЕУСТРОЕВА, директор ООО «Строй-академия» написала в своем фейсбуке следующее:

— Сегодня звонила журналистка -фрилансер на предмет комментария по поводу уголовного дела, которое сейчас рассматривается в Якутском городском суде в отношении КАРАМЗИНА Г.О. и САМСОНОВОЙ Т.А. Интересно было слушать ее в том плане, что она задает вопросы и практически сама же отвечает на свои собственные вопросы, практически не слушая собеседника. Аудиозапись телефонного разговора имеется. По-моему, объективный журналист задавая вопрос не должен высказывать свою позицию. Удивителен тот факт, что вопросы звучали касаемо документов, о которых у девушки-фрилансера уже проскальзывает сформированная позиция с точки зрения защиты обвиняемых. Девушка категорически отказалась эти документы предоставить, даже по электронной почте — удивительно да? В общем, мне показалось, что журналистка явно ангажирована, поэтому в комментарии я ей отказала. Вся эта история научила меня тому, чтобы не давать комментарии тем, кто способен их извратить и вывернуть на потеху анонимным комментаторам.

Примерно так же вел себя Антон ЖОНДОРОВ, но он хотя бы не скрывал, что является другом ныне осужденного экс-вице-мэра Якутска ГОГОЛЕВА В.В. И Антон хотя бы ходил на суды, на другие мероприятия, касаемые этого дела, то есть не удовлетворялся только теми документами, которые предоставляет заинтересованная сторона.

Все, что есть сказать по этому делу, я уже сообщила следствию и регулярно выступаю в суде. Очередное заседание назначено на 8 июля.

Понимая слабую позицию господа утумовцы решили нанять фрилансера чтобы хоть как то себя оправдать перед аудиторией таким образом? Ну что, ж это в их стиле , такую же схожую ситуацию создавал Гоголев В.В. , не признавая свою вину. Но не прошло и полгода , как сам же дал признательные показания в совершенном уголовном деянии, тем самым подписал соглашение с прокуратурой о признании своей вины в полном объеме.

Следствие окончено. Суд идет, все точки он и расставит.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001375992207

Из поста Айны Неустроевой стало ясно, что готовится некая статья, анонимному на тот момент автору которой ньюсмейкер выразила недоверие.

На следующий день – 30 июня на Sakhaday вышла статьи Саши АЛЕКСАНДРОВОЙ «Дело «Утум-Инвест»: «Строй-Академия» заключила сделку на вывод имущества в день возбуждения уголовного дела». Читатель может прочитать статью на первоисточнике.

Как следует из расшифровки телефонного разговора, журналист назвала «мнимой» сделку между Строй-Академией» и «Востокпромстроем». Отметила и связь между продавцом и покупателем, владельцами этих компаний в разные периоды значатся Айна Ивановна и ее супруг Руслан АЛИБЕКОВ. Автор акцентирует, что первый договор заключен 6 июня.

«Строй-Академия» продала квартиры общей площадью 2121 кв.м., из расчета 5 тыс. руб. за один квадратный метр. Сумма сделки составила 10,6 млн руб. 11 июня по такой же схеме были реализованы 2425 кв.м. на общую стоимость 12,1 млн руб, пишет автор.

И в самом деле, читателя удивляет сумма, по которой «Строй-Академия» оценила свое отчуждаемое имущество – расчет производился по 5 тысяч рублей за квадратный метр. Саша Александрова пишет, что такие цены не существуют на рынке.

24 июня стороны заключили еще три договора, подтверждающие сделку по реализации и приобретению гаражных боксов и нежилых площадей, в том числе помещения под торговый центр и учебно-воспитательный комплекс. Таким образом, правообладателем большей части, а также всех нежилых помещений, строящегося дома, площадью 32 460 кв.м. стала компания «Востокпромстрой», сообщается в статье.

6 июля «Тайгапост» опубликовал статью «Айна НЕУСТРОЕВА о договорах, соглашениях, атаках и интересантах», которую читатель так же может прочитать на первоисточнике. «Тайгапост» удалось то, что оказалось не по силам Sakhaday – разговорить Айну Неустроеву.

Она считает, что журналисты либо были введены в заблуждение заинтересованной подсудимой стороной, либо сознательно сказали только половину правды, по которой сделаны неверные выводы.

— Между «Строй-Академии» в «Востокпромстрой» было заключено несколько договоров о передаче части жилых и нежилых помещений. В течение нескольких дней к каждому основному договору было подписано соответствующее дополнительное соглашение, согласно которым стоимость квадратных метров увеличилась с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. На тот момент это была адекватная цена для недвижимости в строящемся доме. После чего договора и дополнительные соглашения к ним были сданы в Росреестр м зарегистрированы. Каждый договор сшит вместе с дополнительным соглашением, опечатан бумажной пломбой и печатью Росреестра в один день и под одним регистрационным номером. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью основных договоров. Так что, подчеркиваю, передача имущества проходила по цене 50 тысяч за квадратный метр, все остальное – домыслы, — считает Айна Ивановна. — Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью основных договоров. Никакие пять тысяч там не фигурируют! Если у журналистов были эти договоры, то к ним должны быть приложены дополнительные соглашения, поскольку они являются единым документом, имеющим один регистрационный номер. Возможно, те, кто предоставил договоры, скрыли эти допсоглашения и использовали медиа в своих интересах. Интересантами могут быть КАРАМЗИН и САМСОНОВА, находящиеся сегодня под судом по обвинению в пособничестве при совершении должностного преступления бывшим заместителем мэра Якутска Василием ГОГОЛЕВЫМ. Вы знаете, что с его помощью «Утум-Инвест» пытался отобрать имущество у «Строй-Академии». Гоголев вину признал и уже отбыл наказание. Сейчас на скамье подсудимых его предполагаемые пособники из «Утум-Инвеста». Думаю, их позиция сводится к тому, что, опорочив ООО «Строй-Академия», они предполагают выглядеть в лучшем свете. Подобные информационные атаки, направленные на очернение нашей репутации и ООО «Строй-Академия», проводились и ранее.

— Считаю, что такие голословные обвинения направлены на манипулятивное создание определенного общественного мнения в пользу подсудимых Карамзина и Самсоновой, возможно, морального воздействия на судей — мол, смотрите и читайте про «Строй-Академию». Подсудимые понимают, что могут реально отправиться за подельником Гоголевым и включают все рычаги, в том числе через формирование общественного мнения.

Полагаю, что напрасно. Все события и обстоятельства зафиксированы документально — в договорах, переписке между ООО «Утум-Инвест» и ООО «Строй-Академия», в арбитражных делах, — заявила Айна Неустроева.

Спор вокруг сделки «Утум-Инвеста» и «Строй-Академии» продолжится в Арбитражном суде Якутии: 9 июля суд рассмотрит иск о банкротстве «Строй-Академии», на 15 июля назначено заседание по вновь открывшимся обстоятельствам по делу от сентября 2019 года. Параллельно в Якутском горсуде рассматривается уголовное дело против представителей «Утум-Инвеста». Очередное заседание назначено на 8 июля, -напоминает Sakhaday.