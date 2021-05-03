Успех якутских боксеров

Якутские боксеры завоевали золото, серебро и бронзу на турнире в Магадане, сообщает Sportyakutia.ru

Успешно выступили якутские боксеры на Всероссийском мастерском турнире класса «А» памяти олимпийского чемпиона Валерия ПОПЕНЧЕНКО.

В копилке у команды из Республики Саха (Якутия) три медали: золотая, серебряная и бронзовая. Об этом «Спорт Якутии» сообщил тренер Артем МАКСИМОВ, под руководством которого спортсмены выезжали на турнир в Магадан.

Победителем в весовой категории до 52 кг стал мастер спорта России Михаил ПРОКОПЬЕВ. Он победил в финале Иброхимжона ЭРГАШЕВА из Ханты-Мансийска. Бронзовую медаль в этой же весовой категории завоевал еще один представитель Якутии Ярослав АЛЕКСЕЕВ.

Серебряным медалистом Всероссийского турнира стал Айтал ДЬЯКОНОВ. Неоднократный чемпион республики и победитель первенства России выступал в весовой категории до 64 кг. В финальном бою по итогам трех раундов раздельным решением судей со счетом 2:3 победу присудили его сопернику из Новосибирска Шарафхану КЕРИМОВУ.