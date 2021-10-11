Успех АГАТУ на Всероссийской агропромышленной выставке в Москве

Традиционно на главной аграрной выставке Арктический ГАТУ представил свои достижения. Прежде всего, это инновационные разработки в животноводстве, механизации, электрофикации и автоматизации сельского хозяйства, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

В этом году 23-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» прошла в очном формате с 5 по 8 октября в Московской области. По ее итогам наградили предприятия, которые показали высокие достижения в области производства высококачественной пищевой продукции, развития племенного и товарного животноводства, изготовления высококачественных кормов и добавок, выращивания продукции растениеводства.

Врио ректора Константин Кривошапкин принял участие в круглых столах, деловых встречах, обменялся опытом с другими регионами. Продукции АГАТУ удостоились 5 медалей. Золотую медаль получила разработка англо-русского словаря по технике для защиты растений. Данная книга представляет собой первый в мировой практике опыт создания англо-русского терминологического словаря по технике для защиты растений (ТЗР) на принципах системного подхода. В ней особое внимание уделено вопросам подбора и представления иллюстрированного материала, который отражает содержание терминологии, вышеперечисленных разделов.

Также университет завоевал серебряные медали за разработку технологии использования кормовых добавок местного происхождения, научно-прикладную разработку по развитию скотоводства, ведение периодического научного издания «Вестник АГАТУ» и профориентированного You-tube канала. Кроме того, АГАТУ получил благодарность за внедрение и расширение производства функциональных пищевых продуктов из крови северного оленя. Отметим, что всего на выставке сельхозпроизводители из Якутии завоевали девять медалей.