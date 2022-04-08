Ушли из жизни пламенные коммунисты Якутии

Якутский реском КПРФ, Алданский райком КПРФ и Хатыстырская первичная партийная организация с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине секретаря первичной партийной организации села Хатыстыр Алданского района, яркого и талантливого педагога, ветерана Коммунистической партии

Лидии Павловны АЛГАНАЕВОЙ

и выражают искреннее соболезнование детям, внукам, близким и родным.

Лидия Алганаева, окончив среднюю школу № 2 города Алдана, успешно училась в Иркутском государственном институте иностранных языков имени Хо Ши Мина.

Трудовой путь начала учительницей английского языка в Вилюйской средней школе. Заметив организаторские способности молодой талантливой учительницы, Лидию Павловну в 1988 году назначили директором Хатыстырской средней школы.

Лидия Алганаева, будучи человеком с активной жизненной позицией, никогда не оставалась в стороне от общественных дел.

Всегда творчески подходила к порученному участку работы. К примеру, в первые годы внедрения ЕГЭ Лидия Павловна стала незаменимым экспертом по английскому языку.

Свободное владение английским языком позволило ей быть превосходным переводчиком на всех мероприятиях Алданского района с участием иностранных делегаций.

Лидии Павловне Алганаевой присвоены престижные учительские звания — “Почетный работник системы образования Российской Федерации” и “Учитель учителей Республики Саха (Якутия)”.

Мы запомним ее справедливым, честным и светлым человеком, мудрым и надежным наставником. Она умела каждого понять и простить, подподрить мудрым советом, помогала смотреть на мир с оптимизмом.

Лидия Павловна оставила неизгладимый след не только в сердцах своих многочисленных учеников, коллег, но и соратников по Коммунистической партии.

Она возглавляла первичную партийную организацию с 2004 года до ухода на заслуженный отдых. За эти годы в селе Хатыстыр партийные ряды значительно пополнились молодыми энергичными людьми. Мы гордимся, что под ее непосредным руководством в Хатыстырской средней школе была создана пионерская организация.

Светлую память о талантливом педагоге, надежном коммунисте Лидии Павловне Алганаевой мы, ее соратники, навсегда сохраним в своих сердцах!

Коммунисты Якутии понесли тяжелую утрату — 19 марта 2022 года на 77-м году жизни после долгой и продолжительной болезни перестало биться сердце нашего пламенного коммуниста, активного борца за справедливость, человека со стойкой и четкой жизненной позицией

Виктора Дуншуевича ЧЖАУ-ДУН-ШУЙ

Якутский реском КПРФ и Алданский райком КПРФ выражают искренне соболезнование детям, внукам, близким и родным покойного.

Виктор Дуншуевич — один из настоящих коммунистов, который внес весомый вклад в восстановление и укрепление Коммунистической партии не только в Якутии, но и в России. Он был необыкновенно скромным, справедливым и порядочным человеком.

Виктор Дуншуевич вместе с известными коммунистами Алдана Розой Солнышкиной, Марией Карповой, Мирославом Осмаком, Зинаидой Морозовой, Розой Пушминой, Эллой Брагиной, Ильдусом Саддаровым, Леонидом Князевым и многими другими активно боролся за интересы рабочих, многодетных малоимущих семей, инвалидов, одиноких престарелых людей. Он всегда грамотно и наступательно поднимал их острые вопросы перед руководителями и депутатами района.

Всегда поддерживал работу Алданского райкома партии, первичных организаций, молодых коммунистов по возрождению пионерской и комсомольской организаций, активно участвовал в партийной работе по пяти вертикалям: информационная, организационная, пропагандистская, депутатская, массовое протестное движение.

Виктор Чжао-Дун-Шуй часто удостаивался чести участвовать в работе отчетно-выборной конференции Якутской республиканской партийной организации в качестве делегата от коммунистов Золотого Алдана.

Мы навсегда сохраним в своих сердцах светлый образ нашего товарища Виктора Дуншуевича Чжао-Дун-Шуй!

Спи спокойно, дорогой Виктор Дуншуевич!