Ушел из жизни заслуженный тренер

Коллектив ДЮСШ-1 выражает соболезнования родным и близким по поводу кончины дорогого коллеги, ветерана труда, заслуженного тренера, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, отличника ФКиС РФ

ПЕТРОВА

Виктора Дионисовича

Виктор Дионисович всецело посвятил себя профессии тренера. После окончания института физкультуры работал в ДЮСШ олимпийского резерва в г. Душанбе.

Затем целых 26 лет, с 1986 по 2012 год, работал тренером в Детской юношеской спортивной школе №1 г. Якутска.

Многие годы Виктор Дионисович отдал развитию спортивной гимнастики в республике, снискал на поприще тренера глубокое уважение коллег и воспитанников. Работал, отдавая всю энергию на качественную подготовку юных спортсменов.

Добрая память о Викторе Дионисовиче останется в наших сердцах.