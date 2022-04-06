06.04.2022
19:13
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Некролог

Ушел из жизни Владимир Жириновский

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский, сообщил в своем тгк председатель Госдумы Вячеслав Володин:
Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах.@вячеслав володин

Фото: @вячеслав володин
Источник: @вячеслав володин
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