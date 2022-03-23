23.03.2022
22:43
411

Некролог

Ушел из жизни Сергей Багров

23 марта 2022 после тяжёлой болезни на 67-м году ушел из жизни БАГРОВ Сергей Анатольевич.

Сообщаем, что прощальная панихида с Сергеем Анатольевичем Багровым состоится 25 марта в 15 часов в траурном зале «Некрополь» (Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8).

Погребение состоится в городе Волгограде.

Источник: Жена, родственники
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх