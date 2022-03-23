23.03.2022
22:43
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Некролог
Ушел из жизни Сергей Багров
23 марта 2022 после тяжёлой болезни на 67-м году ушел из жизни БАГРОВ Сергей Анатольевич.
Сообщаем, что прощальная панихида с Сергеем Анатольевичем Багровым состоится 25 марта в 15 часов в траурном зале «Некрополь» (Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8).
Погребение состоится в городе Волгограде.
Источник: Жена, родственники
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