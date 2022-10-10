10.10.2022
14:29
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Общество

Указ о награждении госнаградами РС(Я)

Указ о награждении государственными наградами РС(Я) № 2599 от 21 сентября

За заслуги в сфере предпринимательства, вклад в социально-экономическое развитие республики и активную общественную деятельность наградить

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

ДАНИЛОВУ Анастасию Павловну, ветерана Великой Отечественной войны, Мирнинский район;

ЧИРИКОВУ Елену Васильевну, директора общества с ограниченной ответственностью «Арктика», Верхоянский район;

ШАРУНЕНКО Михаила Ивановича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Восход», Булунский улус (район).

Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 21 сентября 2022 г. № 2599

Источник: ЯСИА

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