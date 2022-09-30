Туйаара Алаас поделилась опытом перехода границы РФ в Казахстан

Титулованная красавица, мать четырех боотуров Туйаара Алаас поделилась в соцсети опытом перехода границы РФ в Казахстан:

Последние полгода жили в Москве и соответственно уехали оттуда. Сначала уехал муж с двумя детьми через Екатеринбург, потому что наши друзья ехали по такому маршруту. Через пару дней я выехала с двумя детьми по их пути, ведь муж уже заранее договорился о трансфере.

Итак.

Мы вылетали из Шереметьево и чтобы не опоздать на рейс, приехали туда ночью. Так как за день до вылета увидела в соцсетях толкучку людей, не хотелось рисковать. Заночевали в гостинице, 4,5 тр (завтраки входят в стоимость). Сели в маршрутный автобус и за 15 минут добрались до аэропорта.

Авиабилеты Москва-Екатеринбург на троих около 20 тр с багажом.

У выхода из аэропорта нас ожидал водитель Олег на Huindai Solaris. Сразу поехали до КПП, почти без остановок. Останавливались один раз на заправке, сходили в туалет и сразу дальше помчались до пункта назначения, стоимость трансфера 15 тр. Дорога с Екатеринбурга до КПП границы заняла 7 часов.

Уже подъезжая, увидели огромный шлейф очереди машин и грузовиков. Муж заранее предупредил водителя, что нужно проехать очередь по встречной полосе и высадить нас у самого КПП. У КПП мы вышли и сразу встали в очередь тех кто переходит границу пешком.

Было уже темно, шел снег, холодно и дул пронизывающий ветер. А я ступила и не взяла теплых вещей — не делайте так! Пришлось надеть на детей и себя все что было под рукой.

Встретили земляков, замечательных парней, которые нам помогли с багажом, даже внутри на нейтральной зоне (это зона между двумя КПП) посадили в машину.

Когда оказались в Казахстанском КПП ощутили мощную поддержку и заботу. Казахстанские пограничники увидев нас с ребенком выходили встречать, пропускали вперед без очереди, оформили документы быстрее. Все улыбались, подбадривали, и конечно же, принимали за свою.

В общей сложности мы прошли границу, то есть оба КПП за 40 минут. У выхода из Казахстанского КПП ждал наш водитель Азамат на Toyota Estima и мы сразу рванули в сторону Астаны, ехали 7 часов. За целый микроавтобус с границы до Астаны мы заплатили 20 тр, ехали просторно, тепло, дети спали лежа.

В обоих случаях оплатили рублями.

Будут вопросы пишите. Все не влезло.