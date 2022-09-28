28.09.2022
08:59
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Общество

Тройняшки из Верхневилюйска выписались домой

Тройняшки родились в семье из Верхневилюйского района Якутии.

Малышей назвали Аркадий, Денна и Эльмира.

20 сентября в Верхневилюйском районе прошла торжественная регистрация тройняшек, родившихся 24 августа в семье Анны и Дениса Боескоровых.

Малышей назвали Аркадий, Денна и Эльмира. Отец семейства Денис учится на 6-м курсе горного института СВФУ им. М. К. Аммосова, мама Анна — заместитель директора по воспитательной работе и учитель английского языка в Сургулукской школе им. братьев Боескоровых.

Напомним, в Якутии в этом году первые тройняшки родились в марте. Айхал, Арылхан и Анеля появились на свет в семье Варвары и Клима Васильевых.

Фото: газета Үөһээ Бүлүү
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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