Тройняшки из Верхневилюйска выписались домой

Тройняшки родились в семье из Верхневилюйского района Якутии.

Малышей назвали Аркадий, Денна и Эльмира.

20 сентября в Верхневилюйском районе прошла торжественная регистрация тройняшек, родившихся 24 августа в семье Анны и Дениса Боескоровых.

Малышей назвали Аркадий, Денна и Эльмира. Отец семейства Денис учится на 6-м курсе горного института СВФУ им. М. К. Аммосова, мама Анна — заместитель директора по воспитательной работе и учитель английского языка в Сургулукской школе им. братьев Боескоровых.

Напомним, в Якутии в этом году первые тройняшки родились в марте. Айхал, Арылхан и Анеля появились на свет в семье Варвары и Клима Васильевых.