Трансфер пассажиров поезда — на микроавтобусах с автовокзала

С 6 декабря в связи с открытием ледовой переправы Павловск – Хатасcы для движения автотранспорта весом до 3 тонн трансфер пассажиров поезда через реку Лена выполняется на микроавтобусах.

Пункт отправления в г. Якутске – Автовокзал, ул. Октябрьская,24.

Стоимость трансфера по маршруту Автовокзал – железнодорожный вокзал Нижний Бестях составляет 500 рублей.

Проезд детей до 5 лет – бесплатно, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости трансфера.

Талон на трансфер из Якутска до ж.д. вокзала и обратно пассажиры могут приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД» или в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж, а также в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» ж.д. вокзалах по всей России.

Также напоминаем, что в декабре текущего года и в январе 2022 года увеличена периодичность курсирования вагонов беспересадочного сообщения.

Так, по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск и обратно в декабре вагоны будут отправляться через день по четным числам, в январе 2022 года – по нечетным числам.

По маршруту Нижний Бестях – Владивосток:

Декабрь 2, 6, 8, 10 ,14, 16, 20, 22, 24, 28, 30

Январь 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 21, 25, 27, 31

По маршруту Владивосток – Нижний Бестях:

Декабрь 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 31

Январь 2022 года 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30

По маршруту Нижний Бестях – Иркутск:

2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

По маршруту Иркутск – Нижний Бестях:

2, 6, 8, 10, 16, 20, 22, 24, 28, 30

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381 (ж.д. вокзал Нижний Бестях).