Сверхспособности отцов: внимание! Конкурс для детей! 🦸🏻‍♂️

Минтруд Якутии совместно с ГБУ РС(Я) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» и Общественной организацией «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» С 21 октября по 8 ноября т. г. объявляет открытый конкурс видеороликов для детей «Папа может».

На конкурс предоставляются видеоролики, показывающие сверхспособности отцов, снятые (созданные) любыми доступными средствами. Участники в своем видеоролике раскрывают уникальные способности отцов в спорте, кулинарии, творчестве, охоте, рыбалке и др. У каждого ребёнка отец – супергерой, у каждого свои суперспособности.

Видеоролик должен длиться не более 59 сек. Его необходимо запостить на своей странице Instagram с небольшим рассказом об отце, а также добавить информацию: Ф.И.О., возраст, место проживания участников. Также необходимо поставить хештег конкурса #якутия_папаможет и отметить организаторов @mintrud_yakutia @liga_otsov_ykt @resurs_pobeda_ykt.

Обязательное условие: быть подписанными на аккаунты организаторов и открытая страница конкурсанта (для репоста и подсчёта лайков на странице Минтруда).

По итогам конкурса 13 ноября 2021 года жюри объявит трех победителей Конкурса:

— I место «Абсолютный победитель» – 10 000 рублей

— II место «Приз зрительских симпатий» по количеству лайков – 7 000 рублей

— III место «Самый креативный ролик» — 5 000 рублей.