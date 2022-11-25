Суд отказал якутянину в иске за ненадлежащее содержание в тюремной больнице

Житель Якутска Панов Владимир обратился в суд с иском о компенсации морального вреда за ужасные условия содержания под стражей: в 2007 году он был избит, получив открытые переломы ног, но позже был арестован и содержался в Республиканской больнице №2 – ЦЭМП, а затем в Центральной больнице при ИК-7 УФСИН в поселке Табага. В больнице его держали пристегнутым наручниками к кровати, забрали инвалидную коляску и позволяли передвигаться только на костылях, также пристегнутыми наручниками. Затем с сырым гипсом он был этапирован в тюремную больницу, где содержался в антисанитарных условиях, а из-за ненадлежащей медпомощи получил осложнение. При перевозке в автозаке в стесненных условиях гипсовый лангет был сломан. Пробыв под стражей меньше трех месяцев, он получил условный срок в суде и был освобожден, сообщает тгк Торбозное радио

Но Якутский горсуд отказал Панову в сентябре, в том числе потому, что все документы, касающиеся условий его содержания под стражей уничтожены, в связи с пожаром в тюремной больнице, произошедшем в ноябре 2016 года.