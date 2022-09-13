Строительство 18 новых объектов началось в Якутии

С 1 сентября застройщики известили о начале строительства 18 новых объектов.

С 1 по 12 сентября в Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) поступило 18 извещений о начале строительства новых объектов в республике. В их числе – 12 многоквартирных дома, два объекта образования, один спортивный объект, по одному объекту промышленного, производственного и общественного назначения.

Так, в селе Качикатцы Хангаласского района начнется строительство нового двухэтажного спортивного зала общей площадью 1 405,84 кв. метров. Согласно проекту на первом этаже разместятся спортивный зал с пропускной способностью 24 человека в смену, инвентарная, раздевальная, душевые, санузлы, кабинет врача, процедурная, технические помещения. На втором этаже предусмотрены универсальный зал, зал для спортивных развлечений, административно-бытовые помещения.

«Всего с начала 2022 года карта строек республики увеличилась на 195 новых объектов капитального строительства», — уточнил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.