Статистика: куда уезжают якутяне на ПМЖ?



Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Якутии Ирина ГАЕВАЯ рассказала в эфире программы «Якутия. Live», куда уезжают жить из Якутии, и откуда приезжают в республику, передает ЦУР Якутии.

«Видим отток жителей Якутии в Краснодарский край, Новосибирскую область, Ленинградскую область. В то же время к нам приезжают — мы отмечаем Томскую область, Хабаровский край, Сахалин. Это не единичные случаи, а значительные числа. Также достаточно серьезный приток жителей из Киргизии, Армении. Мы говорим не про сезонных работников, а про людей, кто приезжает на постоянное жительство», — отметила Ирина Гаевая.

Также руководитель Сахастата отметила высокий уровень рождаемости в Якутии. «Цифры по рождаемости радуют и вселяют надежду, что численность будет только увеличиваться. С 2007 года все последующие годы наблюдается прирост населения за счет рождаемости», — сказала Ирина Гаевая. По данным Сахастата, особенно резкий рывок рождаемости был с 2007 по 2015 год. С 2015 года рост рождаемости продолжается, но темпы стали чуть меньше. Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».

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