Звезда якутской эстрады уехала с детьми из республики

И раньше многие наши земляки меняли место жительства и охотно переезжали на ПМЖ в другие города и страны. Но нынче подобные события принимают чуть ли не массовый характер.

Во многих соцсетях прошла новость о том, что известная певица, педагог и финалистка конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Вселенная» Дарья ЛАВРОВА тоже покинула родные края.

SakhaLife обратился к Дарье за подробностями.

— На самом деле не все так просто с решением о переезде. Имея определённый статус в своей республике, взять и променять всё было очень волнительно.

Главную причину, наверно, я потом расскажу более подробно. Но уже сейчас могу сказать, что вынуждена была переехать с детьми в Москву, где меня, конечно, никто не ждал, не было постоянной работы. Если многие наши земляки переезжают с переводом по месту работы, у меня такого нет. Ты сам прекрасно знаешь, что я не из богатой семьи, чтобы меня кто-то обеспечивал и так далее.

Поэтому всё своими силами, возможностями и трудолюбием. С огромным желанием жить, развиваться, быть счастливой, здоровой, ради себя и детей переехала в Москву.

Весной открыла свою вокальную студию и все ученики, конечно же, переживают по поводу моего отъезда. Сейчас веду занятия онлайн.

Связь с учениками не прерываю, готовлю к запуску онлайн курсы по вокалу. Очень много новостей, видимо, Москва меня ждала. Я и не знала, что там впереди… Но как только мы прилетели, все само собой начало складываться. Поэтому безумно рада, что все идёт как надо и на данном этапе жизни я вдохновлена, я в ресурсе, на душе очень спокойно и комфортно!

Желаем Дарье Лавровой и ее семье, чтоб все сложилось в Москве наилучшим образом!