Туйаара Алаас: Села и улетела

Титулованная красавица и общественный деятель Туйаара АЛААС продолжает в соцсети тему своего переезда с семьей за пределы республики.

— Села и улетела.

Зачем, почему, для чего, с какой целью? А потому что захотела.

Времени нет для страха, сомнений, уговоров🎯

В последнее время я столько хороших слов слышу в свой адрес, поддержку знакомых и незнакомых людей. Чувствую теплоту и заботу, иногда нотку грусти от которой мое сердце наполняется огромной благодарностью. Я и не представляла, что играю какую-то роль в их жизни. Иногда на улице ко мне подходят люди и обнимают меня, провожают с алгысом. От этого я готова разреветься. Это очень сильно. Пишут письма, что новость о нашем переезде их опечалило. В такие моменты не знаю, как себя вести и теряюсь.

Переезд — это не отказ от корней, дома, веры, любви, друзей и земляков. Но все равно грустно, только чуточку. Я чувствую себя немного хоббитом, с любовью прощаюсь, ведь я когда-нибудь вернусь. Сахалар, мы, же кочевники, дети большой дороги и больших перемен и это просто зов крови в нас. Вся моя семья такая и я не могла быть и исключением, когда-то этот день настал бы. Если подумать многие мои друзья живут также, часто переезжают из города в город, из страны в страну. Возможно, поэтому для меня это норма. У меня было несколько возможностей уехать, но всегда что-то мешало, не отпускало, не получалось, да и особого желания не было. Однажды когда появился точный шанс переехать, я просто сказала нет, я остаюсь. Я ходила по Якутску и любила каждый уголок, лужицу и людей. Любовалась и любила всей душой, я не могла уехать.

Сейчас все по другому, я также люблю, но уже не вижу себя здесь. Наступил тот самый момент, когда пора сесть на крыло и улететь. Теперь я не одна, у меня распахнуты крылья 😌