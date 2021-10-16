16.10.2021
17:30
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Светская хроника

Саха-африканская семья выехала из Якутии

Об этом сообщает в соцсети якутянка Анна.

Дороговизна жизни, холод 9 месяцев, пожары летом, и дорогие авиабилеты, то есть невозможность выехать стали причиной переезда семьи. Как пишет Анна, глава семьи с трудом выдержал две зимы. Понять можно, жители Нигерии, надо полагать, с трудом переносят суровые якутские морозы.

В Москве они будут жить в съемной квартире.  

 — Мы любим Якутию😍 Красивая природа! Добрые и отзывчивые люди!

Якутия это РОДИНА ️И ВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ, — пишет Анна.

Многочисленные фолловеры желают саха-африканской семье удачи и счастья в Москве. Им много пришлось выдержать, чтобы воссоединиться, были проблемы с визами для главы семьи. Но сейчас они все вместе, и это главное.

Фото: из соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/CVD6NsSg5e5/?utm_medium=copy_link
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