Саха-африканская семья выехала из Якутии

Об этом сообщает в соцсети якутянка Анна.

Дороговизна жизни, холод 9 месяцев, пожары летом, и дорогие авиабилеты, то есть невозможность выехать стали причиной переезда семьи. Как пишет Анна, глава семьи с трудом выдержал две зимы. Понять можно, жители Нигерии, надо полагать, с трудом переносят суровые якутские морозы.

В Москве они будут жить в съемной квартире.

— Мы любим Якутию😍 Красивая природа! Добрые и отзывчивые люди!

Якутия это РОДИНА ❤️И ВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ, — пишет Анна.

Многочисленные фолловеры желают саха-африканской семье удачи и счастья в Москве. Им много пришлось выдержать, чтобы воссоединиться, были проблемы с визами для главы семьи. Но сейчас они все вместе, и это главное.