16.10.2021
17:30
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Светская хроника
Саха-африканская семья выехала из Якутии
Об этом сообщает в соцсети якутянка Анна.
Дороговизна жизни, холод 9 месяцев, пожары летом, и дорогие авиабилеты, то есть невозможность выехать стали причиной переезда семьи. Как пишет Анна, глава семьи с трудом выдержал две зимы. Понять можно, жители Нигерии, надо полагать, с трудом переносят суровые якутские морозы.
В Москве они будут жить в съемной квартире.
— Мы любим Якутию😍 Красивая природа! Добрые и отзывчивые люди!
Якутия это РОДИНА ❤️И ВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦЕ, — пишет Анна.
Многочисленные фолловеры желают саха-африканской семье удачи и счастья в Москве. Им много пришлось выдержать, чтобы воссоединиться, были проблемы с визами для главы семьи. Но сейчас они все вместе, и это главное.
Фото: из соцсети
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