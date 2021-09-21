Резонанс: Звезда не покинула Якутию

Сегодня Sakhаlife.ru отметил, что якутская звезда Варя МAXIMA покидает Якутию. Еще одна звезда покидает Якутию Певица и бизнесвумен прокомментировала эту новость @Sakhаlife.ru, что вовсе не переехала. Мы рады. В сториз на своей странице @varyamaxima пишет, что «Питер мне нравится», у якутянки уже начались деловые встречи и она ищет постоянное место жилья.

Фото: Sakhalife.ru из @varyamaxima Источник: сетевое издание Sakhalife.ru

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