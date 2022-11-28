28.11.2022
18:58
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Культура
Стартовал фестиваль «Вкус Якутии»
Приглашаем всех любителей якутской кухни на самый вкусный, яркий Гастрономический Фестиваль «Вкус Якутии» 😊
Участники фестиваля в течение конкурсной недели с 28 ноября по 4 декабря 2022 года представят в меню заведений «Специальное предложение» 🍲 — индивидуальный дегустационный гастрономический сет, в который будут включены конкурсные национальные блюда.
Ощутите себя членами жюри гастрофестиваля! 🔥 Попробуйте Якутию на вкус! ❄️
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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