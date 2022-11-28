Стартовал фестиваль «Вкус Якутии»

Приглашаем всех любителей якутской кухни на самый вкусный, яркий Гастрономический Фестиваль «Вкус Якутии» 😊 Участники фестиваля в течение конкурсной недели с 28 ноября по 4 декабря 2022 года представят в меню заведений «Специальное предложение» 🍲 — индивидуальный дегустационный гастрономический сет, в который будут включены конкурсные национальные блюда. Ощутите себя членами жюри гастрофестиваля! 🔥 Попробуйте Якутию на вкус! ❄️

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