28.11.2022
18:58
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Культура

Стартовал фестиваль «Вкус Якутии»

Приглашаем всех любителей якутской кухни на самый вкусный, яркий Гастрономический Фестиваль «Вкус Якутии» 😊

Участники фестиваля в течение конкурсной недели с 28 ноября по 4 декабря 2022 года представят в меню заведений «Специальное предложение» 🍲 — индивидуальный дегустационный гастрономический сет, в который будут включены конкурсные национальные блюда.

Ощутите себя членами жюри гастрофестиваля! 🔥 Попробуйте Якутию на вкус! ❄️

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