Якутский завтрак: турне по гостиницам

Агентство развития туризма и территориального маркетинга в рамках пресс-тура представило проект, под названием «Якутский завтрак». В проекте приняли участие «Алаас», «Орто Дойду» и Отель «Лена».

Сейчас предприниматели Якутии пытаются создать концепцию якутского завтрака, чтобы предоставлять его туристам и отразить якутский колорит.

Дмитрий Громов, директор агентства:

Задача нашего агентства, чтобы к нам приезжали гости и у наших земляков и появилась возможность заработать. В нашей работе пришло время, когда нужно сплачиваться и действовать. Время обсуждений и время предложений прошло. Ылабыт, оноробут, бардыбыт! («берем, делаем, двигаемся!» пер. с якутского). Мы собираемся с отельерами и обсуждаем, как улучшить сервис. Для этого, никаких больших инвестиций не нужно, просто надо начинать делать самим. У нас национальная республика с уникальной кухней. Везде в мире есть понятие «английский завтрак» (яичница с фасолью), «скандинавский завтрак» (яичница с красной рыбой), «турецкий завтрак» и другое. А почему бы не сделать, чтобы у нас в Якутии появился «якутский завтрак»? Мы сегодня готовы, в преддверии нашего зимнего фестиваля «Зима начинается в Якутии» для того, чтобы представить что у ребят получилось. Это первая проба и мы впервые в истории Якутии мы его попробуем.

От редакции: Напоминаем, что это всё пока находится в стадии проекта и пока не подается в качестве обычного завтрака.

Гостиница «Алаас»

Завтрак от гостиницы показала управляющий Светлана Попова. Оленина различных сортов, говяжий язык, якутские оладушки, саламат, караси, пирожки, якутские лепешки, брусничный морс и быппах и в качестве десерта керчях.

Гостиница «Орто Дойду»

Заместитель управляющего Зоя Михайлова представила блюда:

брусничный мор, быппах, керчях (взбитые сливки с голубикой), вренье из черной смородины, чохоон (лепешка со сметаной), якутские лепешки, оладьи, творог с брусникой, якутские вафли, омуль, холодец, кровяная колбаса.

Гостиница «Лена»

Николай Аталсов шеф-повар рассказал, каким видит твою концепцию завтрака:

Якутские завтраки должны быть обязательно. Это как культурные коды, которые у нас в республике есть. Мы должны показать, наши хорошие блюда: мясо, национальный салат, оладушки. Концепция якутского завтрака должна быть такая: он не должен быть таким жирным, он должен быть таким легким, воздушным. Саламат, можно по-разному интерпретировать. Он может быть и сладким и копчёным. Над этим мы будем работать.

Дмитрий Михайлов, специально для сетевого издание SAKHALIFE.RU