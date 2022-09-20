Стало известно о дате выборов главы Амгинского улуса

Исполняющий обязанности главы Амгинского улуса Степан Кузьмин во время прямого эфира с жителями района рассказал о дате выборов, передает ЦУР Якутии.

«5 октября исполняется 40 дней как не стало нашего главы Николая Архиповича. Решение о дате выборов будет принято после этого. Сейчас могу сказать, что выборы пройдут примерно в феврале следующего года. Самое раннее — в декабре», — сказал Степан Кузьмин.

Глава Амгинского улуса Николай Архипов скоропостижно скончался 27 августа на 54 году жизни. Он руководил районом с 2015 года.

Прямой эфир Степана Кузьмина с жителями района можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/amga_adm_official?w=wall-211275068_345



