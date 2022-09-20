20.09.2022
11:44
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Политика
Стало известно о дате выборов главы Амгинского улуса
Исполняющий обязанности главы Амгинского улуса Степан Кузьмин во время прямого эфира с жителями района рассказал о дате выборов, передает ЦУР Якутии.
«5 октября исполняется 40 дней как не стало нашего главы Николая Архиповича. Решение о дате выборов будет принято после этого. Сейчас могу сказать, что выборы пройдут примерно в феврале следующего года. Самое раннее — в декабре», — сказал Степан Кузьмин.
Глава Амгинского улуса Николай Архипов скоропостижно скончался 27 августа на 54 году жизни. Он руководил районом с 2015 года.
Прямой эфир Степана Кузьмина с жителями района можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/amga_adm_official?w=wall-211275068_345
Фото: пресс-службы
Источник: ЦУР Якутии tsur14
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