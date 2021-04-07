«СР»: Добрые дела – без выборов

Выборы может и закончились, но наши депутаты продолжают заниматься привычными добрыми делами. Вновь Василий Галуза порадовал детишек из многодетной семьи и помог одинокой пенсионерке.

Молодая мама одна воспитывает четверых детей. Работает не покладая рук. На жизнь хватает, но подарки в доме появляются только по праздникам. Так что большому конструктору «Лего» в подарок от депутата «Справедливой России» семья была рада получить.

«Детишек не было на месте, но, думаю, игрушка им понравилась. Я мальчишкой любил собирать конструкторы», — поделился Василий Галуза.

В тот же вечер справедливоросс заглянул с набором продуктов первой необходимости к одинокой пенсионерке.

«Пожилые люди не меньше нуждаются во внимании, — поделился депутат. – У меня есть свой круг одиноких пожилых людей, с которыми держу связь и стараюсь всячески помогать. Но каждый раз по мере возможности расширяю этот список».

Справка: Василий Галуза является депутатом Мирнинского городского Совета муниципального образования «город Мирный» от партии «Справедливой России», член общественной молодежной палаты и Председатель молодежного Совета Гагаринского Округа. Работает в ООО «МеталТорг», заместитель директора по безопасности.