Спортивные игры народов Якутии: сколько команд и участников

Уже 4 июля в Усть-Алданском улусе стартуют VIII Спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд районов и вузов республики, сообщает ЯСИА. Большинство из них прошли отборочные республиканские соревнования, чтобы попасть в финальную часть игр. Самые крупные сборные представят Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский улусы и Якутск. Сколько еще спортсменов выступят за свои команды — смотрите в инфографике ЯСИА.

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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