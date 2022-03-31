Спешите! Дополнительный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск!

В связи с высоким спросом на пассажирские перевозки до Иркутска назначен дополнительный плацкартный вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск, который уже завтра, 1 апреля, отправляется со станции Нижний Бестях с пассажирским поездом №327.

Пассажирский поезд № 327 «Нижний Бестях – Тында» отправляется в 17.00 местного времени. Для удобства пассажиров организован трансфер с автовокзала г. Якутска, который будет действовать до закрытия ледовой переправы – до 15 апреля включительно.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне Нижний Бестях – Иркутск — 5660 рублей. Стоимость трансфера Якутск (автовокзал) – ж.д. вокзал Нижний Бестях составляет 500 рублей.

Билеты можно приобрести, не выходя из дома на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru или с помощью популярных онлайн-сервисов по продаже билетов ozon.travel.ru, tutu.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, ufs-online.ru, biletix.ru, pzd-online.ru, movista.ru, poezda.biletyplys.ru, rutrip.ru и др.

Также билеты можно купить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на железнодорожных вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, а также в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24 (Отель «Азимут», 1 этаж).

Талон на трансфер можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд.