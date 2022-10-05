Специалисты СТНГ дали консультации по социальной газификации

Специалисты «Сахатранснефтегаз» дали консультации по социальной газификации в рамках ярмарки недвижимости.

В минувшие выходные для всех желающих специалисты «Сахатранснефтегаз» дали консультации по вопросам газификации домовладений. В рамках ярмарки недвижимости в Якутске приняты также заявки на социальную газификацию.

За два дня ярмарки обработано порядка 100 вопросов.

«Граждан интересуют в том числе вопросы по этапам подключения дома к газу, требуемым документам для подачи заявки, срокам подведения газопровода к земельному участку. Посетители получили развернутые подробные ответы, организована выдача раздаточного материала, около двух десятков заявок с полными пакетами документов оформлены на месте», – поделился инженер службы технологического присоединения и строительства УГРС «Сахатранснефтегаз» Арсений Хастаев.

Выездной формат консультаций и приема документов практикуется не впервые, ранее в 2022 году в столице и районах Якутии работал мобильный офис социальной газификации.

Напомним, что узнать полный перечень необходимых документов и подать заявку можно на официальном сайте регионального оператора газификации Якутии по адресу SG.AOSTNG.RU.