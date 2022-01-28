28.01.2022
18:15
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Политика

«Собачью» проблему стали политизировать

Собачья тема набирает обороты. Теперь ее стали политизировать. Политтехнолог Антон КРАСОВСКИЙ, журналист и политтехнолог использовал эту тему, чтоб «наехать» на Сардану АВКСЕНТЬЕВУ, бывшего мэра Якутска, а ныне депутата Госдумы.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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