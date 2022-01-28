«Собачью» проблему стали политизировать

Собачья тема набирает обороты. Теперь ее стали политизировать. Политтехнолог Антон КРАСОВСКИЙ, журналист и политтехнолог использовал эту тему, чтоб «наехать» на Сардану АВКСЕНТЬЕВУ, бывшего мэра Якутска, а ныне депутата Госдумы. View this post on Instagram A post shared by @savetheplanet924

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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