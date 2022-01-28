28.01.2022
18:15
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Политика
«Собачью» проблему стали политизировать
Собачья тема набирает обороты. Теперь ее стали политизировать. Политтехнолог Антон КРАСОВСКИЙ, журналист и политтехнолог использовал эту тему, чтоб «наехать» на Сардану АВКСЕНТЬЕВУ, бывшего мэра Якутска, а ныне депутата Госдумы.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#«Собачью» проблему стали политизировать#бездомные собаки#бродячие собаки#республика саха (якутия)#Сардана Авксентьева#собачий закон#Якутия#Якутск
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