Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Вилюйском районе

Сегодня в соцсетях появилось сообщение, что в селе Екюндю Вилюйского района произошла трагедия — завхоз детского сада совершил суицид. Как сообщили корреспонденту Sakhapress в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я), следователи Вилюйского МСО СУ СК РФ по РС (Я) устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1984 г.р. Справка: Ёкюндю — Административный центр и единственный населённый пункт Ёкюндюнского наслега. Население — 277 человек по данным 2021 года.

Фото: Sakhalife Источник: Sakhapress

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