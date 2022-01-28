28.01.2022
21:16
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Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в Вилюйском районе

Сегодня в соцсетях появилось сообщение, что в селе Екюндю Вилюйского района произошла трагедия — завхоз детского сада совершил суицид.

Как сообщили корреспонденту Sakhapress в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я), следователи Вилюйского МСО СУ СК РФ по РС (Я) устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1984 г.р.

Справка: Ёкюндю — Административный центр и единственный населённый пункт Ёкюндюнского наслега. Население — 277 человек по данным 2021 года.

Фото: Sakhalife
Источник: Sakhapress
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