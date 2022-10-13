Шок! В Якутии женщин заставляли заниматься проституцией

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) расследуется масштабное уголовное дело по факту вовлечения и принуждения девушек к занятию проституцией в Нерюнгринском районе, возбужденное по ч.3 ст. 240 УК РФ., сообщает ИА SakhaNews.

В ходе расследования в одно производство было соединено 13-ть подобных уголовных дел. Как установило следствие, группа лиц, осознавая, что теневой рынок платных интимных услуг является высокодоходным, создали в Нерюнгринском районе организованную преступную группу, после чего вовлекли в занятие проституцией более 10 девушек из других регионов страны, которых затем принуждали к продолжению оказания интимных услуг с применением насилия и угрозами его применения.

В настоящее время по делу проходят 5 обвиняемых, помещенные под стражу, 13 подозреваемых, изъято множество телефонов, несколько автомобилей, установлено и допрошено уже более 14 клиентов интимного салона.

Потерпевшие девушки находятся под защитой, опасаясь за свои жизни. По их показаниям, члены преступной группы с целью принуждения к оказанию иным лицам интимных услуг, сначала определяли необходимость применения к ним телесных наказаний, а затем либо сами применяли насилие, либо поручали другим участникам группы.