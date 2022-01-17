Школьники Якутска переходят на дистанционку!

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава республики Айсен Николаев поручил школьников Якутска с 1 по 8 классы, а также десятиклассников перевести на дистанционное обучение. При этом, один из родителей детей, которые перешли на «удалёнку», имеет право на переход на удалённую форму работы. Поручение прозвучало 17 января в ходе заседания регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Итоги прошлой недели показывают быстрый прирост заболеваемости. За последние сутки выявлено 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Самый высокий рост показателей по городу Якутску, на который приходится свыше 75% заболевших», – сообщил глава и отметил, что Якутия вступила на новую, четвёртую волну коронавируса.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил ряд задач для недопущения дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе штамма «омикрон».

На особом контроле поручено держать заболеваемость среди детей, особенно у маленьких детей, у которых по данным Роспотребнадзора и медработников вирус быстро может перейти на тяжёлое поражение лёгких. В детских садах будут рекомендовать проводить проверку температуры детей дважды в день.

Айсен Николаев отметил, что первые симптомы омикрона совпадают с ОРВИ и гриппом, но его дальнейшее развитие может быть непредсказуемым. Поэтому глава поручил вести разъяснительную работу с населением по своевременному обращению к врачам при первых признаках ОРВИ и соблюдении мер предосторожности.

С учётом значительного сокращения инкубационного периода у вируса штамма «омикрон», который составляет 2-3 дня, Ил Дархан поставил задачу по проведению быстрого тестирования на коронавирус, в том числе по обеспечению экспресс-тестами в отдалённых населённых пунктах арктических и северных районов.

В связи с тем, что в тяжёлой форме омикроном преимущественно болеют непривитые, поручено усилить прививочную кампанию, а также проводить ревакцинацию. «Вакцинация – это самый важный и серьёзный инструмент противодействия коронавирусу», – подчеркнул он. Особое внимание – на районы с низким уровнем привитых от коронавируса – Нерюнгринский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский улусы.

Работодателям рекомендовано по возможности переводить сотрудников на дистанционную форму работы. Предприятия непрерывного цикла обязаны проводить тестирование своих работников, чтобы оперативно выявлять заболевших и не допустить остановки предприятий. С сегодняшнего дня частные медицинские организации проводят бесплатные экспресс-тесты на новую коронавирусную инфекцию для граждан, выходящих из отпуска на работу, а также лиц, приехавших из отпусков.

Кроме того, глава дал поручения по проведению культурных и спортивных мероприятий с соблюдением установленных норм, проведению дезинфекций в автобусах и других местах массового скопления людей, соблюдению масочного режима, а также по чёткой работе телефона горячей линии «122».

Подводя итоги совещания, Айсен Николаев ещё раз акцентировал на чётком соблюдении всех установленных рекомендаций и ограничительных мер, следовании принятому плану по недопущению распространения омикрона, усилению проведения вакцинации и ревакцинации.