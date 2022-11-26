26.11.2022
00:03
89
Погода
Сегодня в столице ожидается туман и мороз до -42°
На севере, юго-западе, Колыме небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков, местами морозные туманы. Ветер умеренный, на Арктическом побережье местами порывистый ветер до 15-17 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -38-43°, на северо-востоке -43-48°, на западе -33-38°, на юго-западе, юге -27-32°, днем -33-38°, на северо-востоке -38-43°, на юге, юго-западе -23-28°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер слабый, туман. Температура ночью ночью -40-42°, днем -37-39°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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