02.04.2023
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Культура
Сегодня день рождения звезды эстрады и декоратора
Сегодня, 2 апреля отмечает свой день рождения Наталья Спиридоновна ЯКОВЛЕВА — ДАЛААНА, звезда якутской эстрады, мелодист, автор более 80 песен.
В этот же день отмечает свой день рождения Василиса Николаевна БУРЦЕВА, художник-декоратор Государственного театра оперы и балета им. Суоруона Омоллоона, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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