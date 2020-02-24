25.02.2020
00:54
66
Политика
Сегодня день рождения замминистра
Сегодня, 25 февраля отмечает свой день рождения Людмила Ильясовна ВЕРБИЦКАЯ, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.02.2020
0
25.02.2020
127
24.02.2020
366
24.02.2020
913
24.02.2020
1006
24.02.2020
367
24.02.2020
264
24.02.2020
354
24.02.2020
385
24.02.2020
302
24.02.2020
596
24.02.2020
493
24.02.2020
491
24.02.2020
1193
24.02.2020
1141
24.02.2020
5652
24.02.2020
1313
24.02.2020
665
24.02.2020
544
24.02.2020
687
24.02.2020
7175
24.02.2020
547
24.02.2020
1892
23.02.2020
426
23.02.2020
11050
23.02.2020
2029
23.02.2020
4726
23.02.2020
2606
23.02.2020
1884
23.02.2020
536
23.02.2020
1334
23.02.2020
652
23.02.2020
526
23.02.2020
593
23.02.2020
550
23.02.2020
463
23.02.2020
578
23.02.2020
2544
22.02.2020
1580
22.02.2020
698
22.02.2020
598
22.02.2020
2061
22.02.2020
1145
22.02.2020
543
21.02.2020
665
21.02.2020
664
21.02.2020
682
ТОП НОВОСТИ
24.02.2020
5754
20.02.2020
4818
23.02.2020
4738
21.02.2020
4732
20.02.2020
4288
20.02.2020
3630
21.02.2020
2947
21.02.2020
2719