25.02.2020
00:54
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Политика

Сегодня день рождения замминистра

Сегодня, 25 февраля отмечает свой день рождения Людмила Ильясовна ВЕРБИЦКАЯ, заместитель министра здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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