27.03.2021
00:22
67

Красота & Здоровье

Сегодня день рождения врача

Сегодня, 27 марта исполнилось 64 года Анатолию Николаевичу НАЗАРОВУ, директору Медицинской ассоциации Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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