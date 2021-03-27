27.03.2021
00:22
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Красота & Здоровье
Сегодня день рождения врача
Сегодня, 27 марта исполнилось 64 года Анатолию Николаевичу НАЗАРОВУ, директору Медицинской ассоциации Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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